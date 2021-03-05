توخيل: لعبنا بشجاعة ضد ليفربول.. ولا وقت للاحتفال

أثنى توماس توخيل مدرب تشيلسي على لاعبيه بعد فوزه على مضيفه ليفربول بهدف يوم الخميس في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"لعبنا بشجاعة، مررنا بلحظات رائعة والكرة معنا، وأخرى عانينا فيها، لكننا لم نفقد النسق والرغبة واستحققنا الفوز بعد أداء كبير".

وواصل "أداء الفريق بأكمله كان جيدا جدا. الكل كان شجاعا جدا وحاسما. إنها مباراة تساوي 6 نقاط لأن المنافس خسر. السباق ممتد، هناك 11 مباراة على النهاية".

وأتم "نسير خطوة بخطوة. لا يمكننا أخذ راحة أو الاحتفال، لا يوجد وقت".

وارتقى تشيلسي للمركز الرابع في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 47 نقطة ومبتعدا بـ18 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويخوض الفريق لقاء قويا ضد ضيفه إيفرتون يوم الإثنين في الجولة 27 من الدوري.

ويحتل إيفرتون المركز الخامس في الترتيب بفارق نقطة عن تشيلسي وله لقاء مؤجل.