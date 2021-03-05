كلوب: لم ندافع جيدا ضد تشيلسي.. وافتقدنا اللمسة الأخيرة

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه أخفق على المستوى الدفاعي أمام تشيلسي الذي حسم مواجهة الناديين بهدف يوم الخميس في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في حواره لشبكة سكاي سبورتس:"عليك أن تدافع بشكل مختلف، لم نفعل ذلك. هناك أمور عديدة عليك أخذها بعين الاعتبار. بالنظر لاستحواذنا على الكرة كثيرا، كان لابد من صناعة فرص أكثر. كل شيء كان جيدا باستثناء التمريرة الأخيرة".

واستمر "لسوء الحظ لا يمكننا القول إننا نعاني في أرضنا فقط. الأمر لا يتعلق بأنفيلد أو غيره. في هذه اللحظات الحاسمة علينا أن نتحسن. علينا إظهار جودتنا في هذه اللحظات، ونحن لا نفعل ذلك بالقدر الكافي".

وأتم "إنها ضربة قوية. لم تحسم الأمور بعد. علينا الفوز بمباريات".

ويحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا وبـ22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

وتلقى الفريق هزيمته الثامنة في الموسم الحالي من الدوري.

ويستضيف ليفربول فريق فولام يوم الأحد.