كورونا يحرم يوفنتوس من بنتانكور ضد لاتسيو وبورتو

الجمعة، 05 مارس 2021 - 11:11

كتب : FilGoal

رودريجو بنتانكور - يوفنتوس

سيفتقد يوفنتوس لاعب وسطه رودريجو بنتانكور في المواجهتين المقبلتين بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن النادي الإيطالي إصابة لاعب أوروجواي بالفيروس، مما سيبعده عن لقائي لاتسيو وبورتو.

وبذلك سيضطر المدرب أندريا بيرلو لتعويض غياب لاعبي وسطه، بنتانكور، والمصاب أرتور.

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ويستضيف يوفنتوس فريق لاتسيو يوم السبت في الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

ويحتل فريق السيدة العجوز المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بعشر نقاط عن إنتر ميلان المتصدر وللأول لقاء مؤجل.

ويوم الثلاثاء يستضيف يوفنتوس فريق بورتو البرتغالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولا بديل عن الفوز بالنسبة ليوفنتوس بعدما خسر ذهابا في البرتغال بهدفين لواحد.

بنتانكور يوفنتوس
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