كلوب مفسرا استبدال صلاح: لم أرد المجازفة

الجمعة، 05 مارس 2021 - 10:14

كتب : نادر عيد

محمد صلاح مع ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

فسر يورجن كلوب مدرب ليفربول استبداله للاعبه محمد صلاح بعد ساعة تقريبا من مباراة فريقه ضد ضيفه تشيلسي يوم الخميس والتي حسمها الأخير بهدف في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وبدا صلاح غير راض عن قرار الألماني الذي فضل إخراج النجم المصري والنتيجة تشير لتقدم تشيلسي.

وعقب كلوب على قراره بالقول في مؤتمر صحفي بعد اللقاء:"صلاح بدا لي يشعر بالإحباط، هذه ليست مشكلة".

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وواصل المدرب الأسبق لدورتموند "لربما استبدلت لاعبين آخرين، لكنه بدا متأثرا من حدة المباراة ولم أرد المجازفة".

وأتم "أعرفه منذ وقت طويل، دائما بدا جاهزا. لكنها كانت إشارة لعدم المجازفة باستمراره".

وذكر مات كريتشلي، مراسل قناة بي إن سبورتس في ملعب أنفيلد رود معقل المواجهة، في تويتر أن كلوب كان يصرخ مطالبا صلاح بالعودة للمساندة الدفاعية قبل 5 دقائق من استبداله.

وأراد صلاح (28 عاما) استكمال المباراة أملا في إدراك التعادل أمام النادي اللندني، لكن كلوب قرر إخراجه ودخول أليكس أوكسليد-تشامبرلين.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا.

وشارك صلاح في 37 مباراة مع ليفربول في الموسم الجاري وسجل 24 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

وتكبد ليفربول هزيمة جديدة في ملعبه ليواصل نتائجه السلبية وليتوقف رصيده عند 43 نقطة ويحتل المركز السابع في الدوري.

ويستضيف ليفربول فريق فولام يوم الأحد.

محمد صلاح ليفربول كلوب
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