كاراجير: أشعر بالاندهاش من تغيير صلاح ضد تشيلسي

الجمعة، 05 مارس 2021 - 00:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أبدى جايمي كاراجير لاعب ليفربول السابق اندهاشه من تغيير محمد صلاح نجم الفريق ضد تشيلسي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وغادر صلاح المباراة التي خسرها ليفربول من تشيلسي بهدف في الدقيقة 61 تاركا مكانه لأليكس أوكسلاد تشامبرلين.

وقال كاراجير أثناء تعليقه للمباراة على شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أنا متفاجئ من تغيير صلاح".

وشرح "صلاح لم يكن سعيدا أثناء التغيير".

واعترض "ليفربول يحتاج لهدف، وهو (صلاح) هداف الدوري الإنجليزي".

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 43 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري.

محمد صلاح ليفربول
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