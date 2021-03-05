رئيس الزمالك: نثق في قدرة اللاعبين على عبور عقبة الترجي

الجمعة، 05 مارس 2021 - 00:06

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - وادي دجلة

أبدى عماد عبد العزيز رئيس الزمالك ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق الأبيض وقدرتهم على تخطي عقبة الترجي غدا السبت.

ويستضيف الترجي منافسه الزمالك يوم السبت المقبل في ملعب رادس في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.

وقال رئيس الزمالك: "كل اللاعبين في قمة تركيزهم من أجل الفوز وإسعاد الجماهير التي تنتظر منهم الكثير".

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وواصل "اللاعبون سيقاتلون في كل البطولات المحلية والإفريقية التي سيخوضونها ونحن ندعمهم بكل قوة".

وأتم "نثق في مدرب الفريق جايمي باتشيكو وكل الجهاز المعاون ونتمنى التوفيق للفريق ضد الترجي".

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة بأربع نقاط يليه مولودية الجزائر بنقطتين وبفارق الأهداف عن الزمالك.

فيما يحتل تونجيث السنغالي المركز الرابع بنقطة وحيدة.

الزمالك الترجي في إفريقيا
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