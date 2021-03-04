روني: الجبناء هم من يتنمرون على اللاعبين.. يجب تحديد هويتهم سريعا

الخميس، 04 مارس 2021 - 23:23

كتب : FilGoal

روني

هاجم واين روني المدير الفني لديربي كاونتي تصرفات الجماهير التي ترسل إساءات للاعبي فريقه عبر الإنترنت واصفا إياهم بالـ "جبناء".

وكان التركي كولين كاظم ريتشاردز لاعب ديربي كاونتي قد تعرض للتنمر بعد تعادل فريقه مع نوتنجهام فورست في المباراة الماضية.

وقال روني في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "من المحزن أن نتحدث عن هذه الأشياء التي تحدث كل يوم وكل أسبوع ويتعرض لها أشخاص مختلفة".

أخبار متعلقة
واين روني يعلق حذاءه روني: سأعتزل كرة القدم إذا عينني ديربي كاونتي مدربا للفريق بشكل نهائي روني يكشف: فكرت في الانتقال لبرشلونة خلال أوج تألقي للعب مع ميسي وإنييستا جاري نيفيل: صلاح سيتخطى ماني بسبب "أنانيته" مثل رونالدو وروني.. رأيت ملامح من ميسي فيه

وواصل "هم حقا جبناء. يجلسون في منازلهم خلف هواتفهم المحمولة أو أجهزة الحاسوب ولا يفعلون ذلك وجها لوجه أبدا، يفعلون ذلك ولا يكتبون أسمائهم".

وشدد "كلما استطاعنا معرفة هويتهم كلما كان الموضوع أفضل".

واستمر "لا يصح أن يجلس كولن في المنزل ويشرح لأولاده (ما يحدث) ليس فقط كولن ولكن كل شخص تعرض لتنمر، أتخيل كم سيكون ذلك صعبا".

وكان أندري ويزدوم لاعب الفريق قد رفض الإنحناء على ركبته قبل مباراة كارديف سيتي رفقة كاظم ريتشاردز بسبب تعرضهم للعنصرية.

وتابع "لا أحد يرغب في رؤية أي مظاهر عنصرية في كرة القدم أو في أي جانب من جوانب الحياة".

واستمر "على فرق الدوري (التشامبيونشيب) التعامل مع هذا، يجب أن يكون هناك رسالة ويجب أن تكون رسالة واحدة (من كل الفرق)".

وأكمل "يجب أن يتعاون الجميع. فالأمر قد يخلق نوعا من الارتباك حين ينحني بعض اللاعبين ولا ينحني البعض الأخر".

وأتم "أعتقد أن الرسالة ستكون أقوى حينما يتصرف الجميع بنفس التصرف، مهما كان التصرف".

وكان الاتحاد الإنجليزي قد قرر أن يقوم كل لاعبي فرق الدوري بالجلوس على ركبتها قبل بداية المباراة، في تصرف يعكس رفضهم للعنصرية.

واين روني
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيلعبون على اللقب مرتين خلال 14 يوما.. بلباو يُقصى ليفانتي ويواجه برشلونة في نهائي كأس الملك 2 ساعة | الدوري الإسباني
مدرب دجلة السابق: هذه سبب زيارتي لـ الأهلي.. وأتمنى العودة للدوري المصري مجددا 2 ساعة | الدوري المصري
حوار - ميدو: بيراميدز لا يريد مناطحة الأهلي والزمالك.. وصلاح يظهر عكس المعروف عنه للعالم 2 ساعة | الدوري المصري
كاراجير: أشعر بالاندهاش من تغيير صلاح ضد تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
لعنة أنفيلد مستمرة.. تشيلسي ينتصر ويقتحم المربع الذهبي ويرسل ليفربول للمركز السابع 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس الزمالك: نثق في قدرة اللاعبين على عبور عقبة الترجي 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
سانشيز على خطى زامورانو.. إنتر يُسقط بارما ويعزز صدارته للدوري 3 ساعة | الدوري الإيطالي
خالد عيد: لاعبو المحلة تخاذلوا ضد البنك الأهلي.. ونعاني من نقص الخبرة 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك