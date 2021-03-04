روني: الجبناء هم من يتنمرون على اللاعبين.. يجب تحديد هويتهم سريعا

هاجم واين روني المدير الفني لديربي كاونتي تصرفات الجماهير التي ترسل إساءات للاعبي فريقه عبر الإنترنت واصفا إياهم بالـ "جبناء".

وكان التركي كولين كاظم ريتشاردز لاعب ديربي كاونتي قد تعرض للتنمر بعد تعادل فريقه مع نوتنجهام فورست في المباراة الماضية.

وقال روني في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "من المحزن أن نتحدث عن هذه الأشياء التي تحدث كل يوم وكل أسبوع ويتعرض لها أشخاص مختلفة".

وواصل "هم حقا جبناء. يجلسون في منازلهم خلف هواتفهم المحمولة أو أجهزة الحاسوب ولا يفعلون ذلك وجها لوجه أبدا، يفعلون ذلك ولا يكتبون أسمائهم".

وشدد "كلما استطاعنا معرفة هويتهم كلما كان الموضوع أفضل".

واستمر "لا يصح أن يجلس كولن في المنزل ويشرح لأولاده (ما يحدث) ليس فقط كولن ولكن كل شخص تعرض لتنمر، أتخيل كم سيكون ذلك صعبا".

وكان أندري ويزدوم لاعب الفريق قد رفض الإنحناء على ركبته قبل مباراة كارديف سيتي رفقة كاظم ريتشاردز بسبب تعرضهم للعنصرية.

وتابع "لا أحد يرغب في رؤية أي مظاهر عنصرية في كرة القدم أو في أي جانب من جوانب الحياة".

واستمر "على فرق الدوري (التشامبيونشيب) التعامل مع هذا، يجب أن يكون هناك رسالة ويجب أن تكون رسالة واحدة (من كل الفرق)".

وأكمل "يجب أن يتعاون الجميع. فالأمر قد يخلق نوعا من الارتباك حين ينحني بعض اللاعبين ولا ينحني البعض الأخر".

وأتم "أعتقد أن الرسالة ستكون أقوى حينما يتصرف الجميع بنفس التصرف، مهما كان التصرف".

وكان الاتحاد الإنجليزي قد قرر أن يقوم كل لاعبي فرق الدوري بالجلوس على ركبتها قبل بداية المباراة، في تصرف يعكس رفضهم للعنصرية.