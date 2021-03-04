يامن بن ذكري: تواجدي في مران الزمالك كان لزاما علي.. أساند الفريق دائما

الخميس، 04 مارس 2021 - 22:59

كتب : أحمد شوقي صلاح

يامن بن زكري‎

أعرب يامن بن ذكري مدافع الزمالك السابق عن سعادته بتواجده مع بعثة الفريق الأبيض في تونس حيث يستعد الفارس الأبيض لملاقاة الترجي.

وقال بن ذكري: "أنا زمالكاوي حتى النخاع وأحب النادي وجماهيره".

وأضاف في تصريحاته التي نقلها موقع الزمالك الرسمي "أذهب خلف الزمالك في المباريات المهمة وكان لزاما علي تواجدي في مران اليوم الخميس مع الفريق".

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وواصل "أتمنى مباراة ممتعة بين الزمالك والترجي وأرسل تحية لكل جماهير الزمالك".

ويستضيف الترجي منافسه الزمالك يوم السبت المقبل في ملعب رادس في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة بأربع نقاط يليه مولودية الجزائر بنقطتين وبفارق الأهداف عن الزمالك.

فيما يحتل تونجيث السنغالي المركز الرابع بنقطة وحيدة.

يامن بن ذكري الزمالك الترجي
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