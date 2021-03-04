في الجول يكشف كواليس جلسة ساسي مع عبد الحليم في حضور العابدي وبن ذكري

الخميس، 04 مارس 2021 - 22:35

كتب : FilGoal

تصويبة من فرجاني ساسي مع الزمالك أمام مولودية الجزائر

عقد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك جلسة مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق اليوم الخميس في تونس.

الجلسة شهدت حضور وسام العابدي، ويامن بن ذكري لاعبا الزمالك السابقين، وكانت استكمالا لمفاوضات تجديد اللاعب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فرجاني ساسي خلال الجلسة، أكد على نقطة "أريد التجديد لـ الزمالك وهذا موقفي، ولكن هناك بعض الأمور يجب الاتفاق عليها".

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وأضاف "لكن صدقوني أريد البقاء في الزمالك ".

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عبد الحليم علي نقل لساسي بأنه سيحاول أن يقوم النادي بتلبية رغباته وفقا للمتاح، وأن بقاءه هو رغبة الزمالك قبل أن تكون رغبته".

من جهة أخرى، ركز وسام العابدي ويامن بن ذكري في الحديث على نقطة "الشعبية التي تجدها في الزمالك، لن تجدها في مكان آخر، ويجب أن يكون هناك بعض التنازلات من أجل البقاء معهم".

وتم الاتفاق على عقد جلسة أخرى بعد مباراة الزمالك والترجي من أجل استكمال الحديث في التفاوض، كذلك سيتم الحديث مع وكيله بهذا الشأن.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الزمالك الترجي فرجاني ساسي
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