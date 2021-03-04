توتنام ينتصر بصعوبة على فولام.. وإيفرتون يعود للمربع الذهبي

انتصر توتنام بصعوبة على منافسه فولام في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في لقاء مقدم من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وحل توتنام ضيفا على فولام في ملعب كرافين كوتاج.

سجل هدف المباراة الوحيد توسين أدارابيويو لاعب فولام بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19.

وأصبح ذلك الانتصار الثاني على التوالي لتوتنام في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على بيرنلي في المباراة السابقة.

ووصل رصيد توتنام إلى 42 نقطة بفضل ذلك الانتصار يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما خاض 26 لقاء فقط.

فيما تجمد رصيد فولام عند 23 نقطة يحتل بهم المركز الـ18 بعدما خاض كل مبارياته الـ27.

وست بروميتش X إيفرتون

وفي ملعب ذا هاوثرنس وفي لقاء مقدم من الجولة 29 فاز إيفرتون على مضيفهم وست بروميتش ألبيون بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد ريتشارلسونفي الدقيقة 65.

وأصبح ذلك الانتصار الثالث على التوالي للتوفيز خلال الفترة الأخيرة في بريميرليج.

ورفع ذلك الانتصار رصيد إيفرتون إلى 46 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بعدما خاض 26 مباراة فقط.

ويبتعد إيفرتون عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بخمس نقاط وله لقاء أقل من الشياطين الحُمر.

أما وست بروميتش فتجمد رصيده عند 17 نقطة يحتل بهم المركز الـ19 وقبل الأخير بعدما خاض كل مبارياته الـ27.