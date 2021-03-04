إصابة أوزيل بالكاحل ومخاوف لغيابه لفترة طويلة

أُصيب مسعود أوزيل صانع ألعاب فنرباهتشة في كاحله خلال مواجهته لفريق أنطاليا سبور في الجولة 27 للدوري التركي.

وسقط أوزيل بعد التحام مع فريدي جناح أنطاليا سبور، في الدقيقة 67 ليفشل في إكمال المباراة.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وسقط أوزيل بشكل مروع وسط مخاوف من غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

ولم يحدد الجهاز الطبي مدة غياب أوزيل بعد، لكنه قد يغيب بشكل مبدئي عن مواجهة كونيا سبور يوم الإثنين المقبل.

وتعد المباراة هي الرابعة على التوالي التي يلعبها أوزيل بشكل أساسي مع فريقه الجديد.

وانتقل أوزيل لفنرباهتشة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من أرسنال.

ولعب أوزيل 7 مباريات حتى الآن مع الفريق التركي في كل المسابقات ولم يصنع أو يسجل أي أهداف.

ويحتل فنرباهتشة المركز الثالث برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن جالاتاسراي –الذي يلعب له مصطفى محمد- متصدر الترتيب بـ57 نقطة.