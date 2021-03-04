بدلا من صدقي.. الهلال يتعاقد مع مساعد مورينيو السابق

الخميس، 04 مارس 2021 - 21:36

كتب : FilGoal

مورينيو مع ريكاردو فورموسينيو في توتنام

تعاقد نادي الهلال أم درمان مع ريكاردو فورموسينيو المدرب البرتغالي لتدريب الفريق رسميا.

وأعلن نادي الهلال في بيان رسمي، التعاقد مع المدرب صاحب الـ62 عاما، على أن يصل الخرطوم بداية الأسبوع المقبل.

ويأتي تعاقد الهلال مع فورموسينيو بعد العودة عن القرار السابق بالتعاقد مع حمادة صدقي المدرب المصري.

أخبار متعلقة
الهلال السوداني: نحترم حمادة صدقي.. هذا ما حدث الهلال السوداني يعتذر لـ حمادة صدقي عن عدم إتمام التعاقد معه مصدر بـ الهلال السوداني لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حمادة صدقي.. هدفنا دوري أبطال إفريقيا مصدر بـ الهلال يكشف لـ في الجول: سبب عدم التعاقد مع حمادة صدقي.. والأقرب لقيادة الفريق

وكان صدقي قد قدم استقالته من تدريب الإنتاج الحربي، وسافر إلى السودان، قبل أن يٌبلغ بقرار عدم التعاقد معه.

ريكاردو فورموسينيو تولى تدريب العديد من الفرق خلال مسيرته التي بدأت 1990 بتدريب أوليهانينسي البرتغالي.

وكانت أبرز محطات فورموسينيو كرجل أول مع فريقي فييرينسي 2003-2004 وسانتا كلارا البرتغاليين، ثم مع فريق الخليج السعودي.

أما آخر محطاته، فكانت كمساعد لجوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد، وتوتنام، قبل أن ينفصل عن الجهاز في أغسطس 2020.

ويستعد الهلال لمواجهة شباب بلوزداد مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الهلال مورينيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إنجلترا - ليفربول ضد تشيلسي 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة أوزيل بالكاحل ومخاوف لغيابه لفترة طويلة 10 دقيقة | أوروبا
بدلا من صدقي.. الهلال يتعاقد مع مساعد مورينيو السابق 24 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ماتيتش: هذه طريقة تخلصنا من العقم التهديفي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل – أليسون يعود لحراسة ليفربول وعودة فابينيو.. وفيرنر يقود تشيلسي 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار – بنزيمة يتحدث عن: علاقته مع زيدان ودوره بعد رحيل رونالدو و"المال لا يصنع السعادة" 50 دقيقة | الدوري الإسباني
ماريانو دياز يغيب عن دربي مدريد ساعة | الدوري الإسباني
مدحت عبد الهادي: ندرس كل صغيرة في الترجي.. الروح عالية والكل جاهز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك