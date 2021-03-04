ماتيتش: هذه طريقة تخلصنا من العقم التهديفي

"من الصعب شرح ما حدث" هكذا علق نيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط مانشستر يونايتد على عدم تسجيل فريقه لأي هدف في ثالث مباراة على التوالي.

نيمانيا ماتيتش النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وفشل يونايتد في تسجيل أي هدف ضد ريال سوسيداد في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي وضد تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وتحدث ماتيتش لموقع ناديه الرسمي قائلا: "من الصعب شرح ما حدث، لكن أعتقد أنه ينبغي علينا التحسن في تلك النوعية من المباريات وأن نخلق الكثير من الفرص ونخاطر أكثر في منتصف ملعب الخصم وأمام منطقة جزاءه".

وواصل "كريستال بالاس كان قويا للغاية في الدفاع وخط الوسط عاد للخلف وجعل الأمر صعبا علينا في الاختراقات، ويجب أن نشيد بما قدموه".

وأردف "لكننا نعرف أنه كان ينبغي علينا أن نلعب بشكل أفضل فتلك المباريات يجب أن نفوز بها".

واستدرك اللاعب الصربي "الشيء الإيجابي أننا لم نستقبل أي هدف وحصلنا على نقطة".

وأكمل ماتيتش "خلال الموسم هناك فترات نسجل فيها الكثير من الأهداف وفترات أخرى نستقبل الأهداف، لكن علينا كسر الحواجز في المباراة المقبلة إن كان ذلك ممكنا".

وعن مواجهة مانشستر سيتي قال: "يجب أن نركز أكثر فهذه مباراة كبيرة وتحدي كبير أمامنا ونرغب في حصد النقاط الثلاثة".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ51 نقطة بفارق 14 نقطة كاملة عن سيتي المتصدر بعد مرور 27 جولة.

ويقام دربي مانشستر يوم الأحد المقبل في ملعب الاتحاد.