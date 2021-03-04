التشكيل – أليسون يعود لحراسة ليفربول وعودة فابينيو.. وفيرنر يقود تشيلسي

يعود أليسون بيكر لحراسة مرمى ليفربول أمام تشيلسي، فيما يقود تيمو فيرنر هجوم تشيلسي.

أعلن يورجن كلوب وتوماس توخيل مدربا ليفربول وتشيلسي، تشكيلا الفريقين للمواجهة المرتقبة بعد قليل.

أليسون بيكر عاد لحراسة مرمى ليفربول بعد الغياب أمام شيفيلد يونايتد لوفاة والده.

محمد صلاح يقود الهجوم بجانب روبيرتو فيرمينو، وساديو ماني، فيما يلعب أوزان كاباك بجانب فابينيو العائد من الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – أوزان كاباك – فابينيو – ترينت أرنولود.

الوسط: جورجينو فينالدو – تياجو ألكانتارا – كورتيز جونز.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني.

ويتواجد ديوجو جوتا على مقاعد البدلاء بعد العودة من الإصابة أيضا.

من جهة أخرى، يقود تيمو فيرنر هجوم تشيلسي في اللقاء، فيما يبدأ حكيم زياش كأساسي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: سيزار أزبليكويتا – كريستينسين – روديجير – رايس جيمس.

الوسط: جورجينو – نجولو كانتي – بن شيلويل.

الهجوم: حكيم زياش – تيمو فيرنر – ماسون ماونت.