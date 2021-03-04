مدحت عبد الهادي: ندرس كل صغيرة في الترجي.. الروح عالية والكل جاهز

كشف مدحت عبد الهادي مدرب نادي الزمالك، بأن فريقه جاهز تماما لخوض مباراة الترجي.

الزمالك يتواجد في تونس لمواجهة الترجي الرياضي في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات لموقع الزمالك: "الفريق أدى المران الأساسي بشكل قوي اليوم في تونس، وجايمي باتشيكو نفذ عددا من الأمور في الملعب ونفذها جميع اللاعبين".

وأضاف "الروح عالية ومميزة والكل يرغب في حصد نقاط المباراة أمام الترجي وسنسعد جماهير الزمالك".

عبد الهادي أتبع "الجهاز الفني يدرس كل صغيرة وكبيرة في الترجي، هم فريق مميز ودعم صفوفه بشكل قوي، ولكن لاعبي الزمالك يشعرون بالمسئولية".

مدرب الزمالك استمر "نمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ولم نستقر على التشكيل والكل جاهز للقاء".

ويلعب الزمالك مع الترجي يوم السبت المقبل على استاد رادس.