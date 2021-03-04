نادر السيد لـ في الجول: يجب الاقتناع بأن مصطفى محمد رحل لتخطي الأزمة

يرى نادر السيد نجم الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق، أن على القلعة البيضاء عدم التفكير في مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق، حتى يتدارك الأبيض أزمة الهجوم الحالية ويستطيع ترجمة الفرص الكثيرة التي تتاح له إلى أهداف.

وسأل FilGoal.com نجوم الزمالك السابقين عدة أسئلة عن كيف يتجاوز الأبيض أزمة عدم التهديف ومن الأنسب لقيادة الهجوم الأبيض، ومن يستحق العودة مرة أخرى من المعارين وتقييم أجانب الفريق.

وتحدث نادر السيد مع FilGoal.com للإجابة على هذه الأسئلة.

ما سر تراجع مستوى الزمالك الهجومي؟

"الأزمة تكمن في أن الزمالك لا يزال يعاني من صدمة بسبب رحيل مصطفى محمد وهذا أمر خاطئ للغاية ويجب عليه تجاوز هذا الأمر والاعتراف بالواقع، لأنه رحل إلى جالاتاسراي بالفعل".

من الأنسب لقيادة هجوم الزمالك بين اللاعبين الموجودين كبديل من مصطفى محمد، ولماذا؟

أتحفظ على اطلاق لقب بديل مصطفى محمد على أي لاعب لأنه رحل بالفعل وهذا أمر واقع، وحتى لا يظل الزمالك في هذه الصدمة لفترة طويلة.

بنشرقي لا يجيد في مركز المهاجم ونفس الحال بالنسبة لـ يوسف أوباما.

والأنسب لهذا الثنائي هو مركز المهاجم الثاني وليس رأس الحربة.

بالترتيب الأنسب لقيادة هجوم الزمالك في الفترة الحالية أولا أسامة فيصل ثم سيف الدين الجزيري.

ومن بعدهما يأتي مروان حمدي فهو لاعب جيد لكنه يحتاج إلى التكيف مع الزمالك حتى تستطيع مقارنته بمصطفى محمد.

وأسامة فيصل يستطيع تحمل المسؤولية لأنه من أبناء النادي لكن يجب عليه ألا يخرج كثيرا عن منطقة الجزاء ويفعل مثلما كان مصطفى محمد يفعله بالتواجد دائما داخل المنطقة والتسبب في خطورة على مرمى الخصوم.

من اللاعب البديل الذي يستحق فرصة؟

باتشيكو ينفذ المداورة بين اللاعبين والكل يشارك ولكن إمام عاشور يحتاج إلى تثبيت مركزه حتى يظهر بمستوى مميز مثلما ظهر عندما كان يلعب في وسط الملعب.

وأنا دائما أفضل اللاعبين أبناء النادي لأنهم يمتلكون شخصية الزمالك ويعرفون طريقة تفكير النادي أكثر من لاعب آخر قادم للفريق مؤخرا.

من يستحق العودة للزمالك من المعارين؟

دائما يكون لدى المعارين دوافع لإثبات قدراتهم للزمالك، وهنا ألوم عليهم لأن أي لاعب يخرج للإعارة إذا كانت لديه نفس الدوافع وهو في الفريق بالإضافة إلى الاجتهاد بكل قوة بالتأكيد كان سيحصل على فرصة خاصة أن باتشيكو يمنح فرصة المشاركة للجميع.

أعتقد أن عمرو السعيد ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم قادرون على العودة والتألق مرة أخرى للزمالك، لكن كريم بامبو لم يظهر بالشكل الجيد حتى الآن.

كيف ترى مستوى أجانب الزمالك؟

بالتأكيد الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي يقدم مستوى مميز، لكن الأخير تراجع مستواه مؤخرا. لكنه يظل قادرا على استعادة مستواه وصناعة الفارق.

كما أن حمزة المثلوثي لم يثبت قدراته حتى الآن.

ما هو التشكيل الأنسب للزمالك حاليا؟

بدون حارس مرمى أترك الاختيار للمدرب

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – الونش – عبد الله جمعة/أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – زيزو

الهجوم: أوباما – أسامة فيصل – بنشرقي