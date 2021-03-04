مران الزمالك – تدريبات قوية للاعبين.. وباتشيكو يطالب اللاعبين بالفوز على الترجي

خاض لاعبو الزمالك مرانا بدنيا قويا اليوم في الملعب الفرعي لرادس استعدادا للقاء الترجي يوم السبت المقبل.

ويستضيف الترجي منافسه الزمالك يوم السبت المقبل في ملعب رادس في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.

واستأجر الزمالك شركة خاصة لتعقيم الأدوات وغرف اللاعبين وقاعة المحاضرات تجنبا لتفشي فيرس كورونا.

وطلب جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق من اللاعبين خلال محاضرته اليوم بذل كل الجهد للفوز على الترجي.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة بأربع نقاط يليه مولودية الجزائر بنقطتين وبفارق الأهداف عن الزمالك.

فيما يحتل تونجيث السنغالي المركز الرابع بنقطة وحيدة.

وقال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك إن أمور بعثة الزمالك تسير بشكل جيد.

وأكد أن الكل في قمة تركيزه لمواجهة الترجي من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاثة.