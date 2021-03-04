لاعب فيتا كلوب لـ في الجول: من الصعب دائما مواجهة الأهلي.. نريد التعادل إن لم نكن سنفوز

"ستكون مباراة صعبة أمام واحد من أكبر الأندية الإفريقية" هكذا علق عثمان واتارا لاعب فيتا كلوب الحالي عن مواجهة الأهلي.

ويستضيف الأهلي منافسه فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل في استاد القاهرة في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

وسبق لواتارا اللعب في الدوري المصري رفقة سموحة ومواجهة الأهلي من قبل.

وتحدث واتارا لـFilGoal.com قائلا: "أعتقد أن المباراة ستكون مرتفعة المستوى، لدينا احترام كبير للأهلي فهو واحد من أكبر الأندية في إفريقيا وفي مصر".

وأضاف "هدفنا الخروج بنتيجة إيجابية".

وأكمل المدافع صاحب الـ27 عاما حديثه "أعرف الأهلي جيدا لقد لعبت ضده في مصر مع سموحة من قبل ومن الصعب دائما مواجهته".

وتابع "الأهلي فريق جيد جدا ويضم العديد من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الكبيرة لكن نحن كذلك نمتلك فريق جيد ولدينا خبرات كبيرة مثلهم".

وواجه واتارا الأهلي مرة واحدة حينما لعب في صفوف سموحة وانتهت المباراة آنذاك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وكان ذلك في موسم 2015-2016.

وأتم قلب الدفاع الإيفواري حديثه "قادرون على العودة من القاهرة بنتيجة جيدة إذا لم نحقق الفوز فإن التعادل سيكون مرضي لنا قبل مباراة كنيشاسا من أجل الحصول على توازن في ترتيب المجموعة يساعدنا على التأهل".

ويحتل فيتا كلوب المركز الثاني في المجموعة الأولى بثلاث نقاط بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الكونغولي.

فيما يتصدر سيمبا المجموعة بست نقاط ويأتي المريخ السوداني رابعا بدون أي نقطة.