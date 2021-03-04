لاعب الترجي لـ في الجول: نثق في قدرتنا بالفوز على الزمالك

أبدى سيدريك جبو لاعب الترجي ثقته في فريقه في عبور عقبة منافسه الزمالك وتحقيق الفوز عليه في المباراة المقبلة بينهما.

وتحدث سيدريك جبو لـFilGoal.com قائلا: "لدينا ثقة في أنفسنا في الفوز على الزمالك وحصد النقاط الثلاثة".

وواصل "المباراة لن تكون سهلة نعرف ذلك فهي ضد فريق قوي وكبير".

وأتم سيدريك جبو حديثه "لكننا نسعى لتحقيق الفوز".

ويعد سيدريك جبو أحد المواهب الجديدة في صفوف الترجي إذ أن صاحب الـ18 عاما انتقل للفريق التونسي في شهر أكتوبر من العام الماضي قادما من أكاديمية لكرة القدم في كوت ديفوار.

وخاض سيدريك جبو مع الترجي خمس مباريات خلال الموسم الجاري صنع خلالهم هدفين ولم يسجل.

ويستضيف الترجي منافسه الزمالك يوم السبت المقبل في ملعب رادس في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة بأربع نقاط يليه مولودية الجزائر بنقطتين وبفارق الأهداف عن الزمالك.

فيما يحتل تونجيث السنغالي المركز الرابع بنقطة وحيدة.