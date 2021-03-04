مران الأهلي – عودة الشحات ومحاضرة من موسيماني

الخميس، 04 مارس 2021 - 16:33

كتب : مراسل في الجول

مران الأهلي

انتظم حسين الشحات جناح الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.

وكان الشحات غادر مران الأهلي أمس بعد تعرضه لجروح سطحية أسفل القدم خلال مشاركته في التدريبات، وانتظم اليوم في المران الجماعي بعد الاطمئنان على حالته.

فيما عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

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وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة فيتا كلوب.

كما خضع اللاعبون لمسحة طبية عصر اليوم استعدادا للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي الشحات موسيماني في إفريقيا
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