صن: يونايتد يدرس مضاعفة راتب برونو فيرنانديز

تدرس إدارة مانشستر يونايتد مضاعفة راتب برونو فيرنانديز نجم الشياطين الحمر تقديرا لجهوده.

برونو تألق منذ انتقاله إلى يونايتد قادما من نادي سبورتنج لشبونة في يناير 2020.

وأوضحت صحيفة صن أن يونايتد يستعد لرفع راتب برونو إلى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في الصيف المقبل، بعدما كان يتقاضى 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

رغم تألقه اللافت غير أن فيرنانديز يحتل المركز السابع في قائمة أعلى رواتب لاعبي يونايتد.

فدافيد دي خيا يتقاضى 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ويليه بول بول بوجبا بـ290 ألف.

ثم يأتي كل من أنتوني مارسيال وإدينسون كافاني وماركوس راشفورد والقائد هاري ماجواير قبله في الترتيب.

البرتغالي سجل 15 هدفا وصنع 10 في 27 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن هذا الموسم.

وكان برونو قد انضم إلى يونايتد مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 25 مليون أخرى كحوافز.