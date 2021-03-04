كلوب: الفوز بأكبر عدد من المباريات يضمن لنا التواجد ضمن الـ4 الكبار

طلب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من لاعبيه ضرورة الفوز بأكبر عدد من المباريات بالدوري الإنجليزي من أجل إنهاء الموسم ضمن الـ4 الكبار والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ليفربول صاحب المركز السادس يستضيف تشيلسي الخامس على ملعب أنفيلد يوم الخميس، والفارق بينه ووست هام يونايتد الرابع نقطتين.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أننا كنا بعيدين عن المنافسة على المراكز الأربعة الأولى قبل أسبوع، والآن عدنا مرة أخرى".

وأضاف "التحدي واضح بالنسبة لنا، علينا أن نفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات لنكون في المراكز الأربعة الأولى".

مباراة ليفربول ضد تشيلسي من فئة المباريات التي تساوي 6 نقاط في صراع التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وواصل المدرب الألماني "نعلم بالطبع جودة تشيلسي وهم لديهم نفس الأهداف".

وأوضح "أتذكر بعد وصولي لإنجلترا بعامين خضنا معركة مع تشيلسي، من أجل الوصول إلى دوري أبطال أوروبا".

وتابع "هذا الموسم هناك أكثر من فريق ينافس على خطف المراكز المؤهلة لدوري الأبطال مثل ليستر سيتي ووست هام يونايتد وتوتنام، ربما لم يعد مانشستر يونايتد مشاركا بالفعل هذا السباق

وأتم "بالنسبة للجماهير المحايدة، هذا مثير، بالنسبة لمشجعي ليفربول، الأمر مثير أيضًا ولكن ربما ليس بالطريقة التي يريدونها بالضبط. لكننا سنحاول بشكل صحيح المنافسة مرة أخرى".