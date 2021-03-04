الزمالك يخوض مرانه الأول في تونس.. ومسحة طبية للفريق

يخوض فريق الزمالك مرانه الأول في تونس على استاد رادس الفرعي استعدادا لمواجهة الترجي.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في السادسة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتتحرك بعثة الزمالك من فندق الإقامة إلى ملعب رادس في الخامسة والربع بتوقيت مصر من أجل خوض المران الأول في السادسة مساء.

ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الترجي الصدارة بـ 4 نقاط.

ومن المقرر أن تخضع بعثة الزمالك إلى مسحة طبية جديدة عصر اليوم استعدادا لمواجهة الترجي.

ووصلت بعثة الزمالك إلى تونس مساء أمس الأربعاء على متن طائرة خاصة.

وواجه الزمالك فريق الترجي في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا في الدور ربع النهائي.

ونجح الزمالك في تخطي عقبة الترجي الموسم الماضي، بالإضافة لتحقيق لقب السوبر الإفريقي على حساب الفريق التونسي.