الزمالك يخوض مرانه الأول في تونس.. ومسحة طبية للفريق

الخميس، 04 مارس 2021 - 13:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

مران الزمالك

يخوض فريق الزمالك مرانه الأول في تونس على استاد رادس الفرعي استعدادا لمواجهة الترجي.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في السادسة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتتحرك بعثة الزمالك من فندق الإقامة إلى ملعب رادس في الخامسة والربع بتوقيت مصر من أجل خوض المران الأول في السادسة مساء.

أخبار متعلقة
حوار – عضو لجنة الزمالك: ما حدث من اللاعبين لا يمكن في زمن الاحتراف.. وأسأنا التقدير في صفقة الجزيري متحدث الزمالك: لقب الدوري يضيع بسبب تلك المباريات.. ونحتاج دراسة وافية لفكرة بيع القمصان من أجل ساسي بعثة الزمالك تصل تونس.. واحتفال بشيكابالا الغائب حوار – كاسونجو: لن أشكو الزمالك رغم عدم حصولي على مستحقاتي.. أفوض الجماهير

ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الترجي الصدارة بـ 4 نقاط.

ومن المقرر أن تخضع بعثة الزمالك إلى مسحة طبية جديدة عصر اليوم استعدادا لمواجهة الترجي.

ووصلت بعثة الزمالك إلى تونس مساء أمس الأربعاء على متن طائرة خاصة.

وواجه الزمالك فريق الترجي في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا في الدور ربع النهائي.

ونجح الزمالك في تخطي عقبة الترجي الموسم الماضي، بالإضافة لتحقيق لقب السوبر الإفريقي على حساب الفريق التونسي.

في إفريقيا الزمالك الترجي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: سلبية مسحة جميع اللاعبين.. أجريناها على نفقتنا ولكن 20 دقيقة | الدوري المصري
جالاتا سراي: هل يريدون إيقاف تألق مصطفى محمد بهذا الطرد الغريب؟ 27 دقيقة | المحترفون
ليفربول وتشيلسي.. فرصة توخيل للخروج من ظل كلوب 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برشلونة يعلن إصابة بيكيه.. آس تكشف مدة الغياب ساعة | الدوري الإسباني
هل يواصل صلاح تألقه أمام فرق لندن في ملعب أنفيلد؟ ساعة | المحترفون
بسيوني لـ في الجول: مروان حمدي الأنسب لخلافة مصطفى.. ورحيل مصطفى فتحي خطأ ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - غزل المحلة (0) (0) البنك الأهلي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
كلوب: الفوز بأكبر عدد من المباريات يضمن لنا التواجد ضمن الـ4 الكبار 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك