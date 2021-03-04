سولشاير: نحن في معركة وعلينا أن نحصد كل نقطة ممكنة

الخميس، 04 مارس 2021 - 11:28

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

يشعر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بخيبة أمل بسبب تعادل فريقه للمباراة الثانية على التوالي بالدوري الإنجليزي في ظل محاولة اللحاق بالمتصدر مانشستر سيتي.

بعد أن تعادل مع تشيلسي سلبيا يوم الأحد، تعادل يونايتد 0-0 مرة أخرى، وهذه المرة ضد كريستال بالاس.

وقال سولشاير في تصريحات أبزرها موقع ناديه: "موقفنا الحالي في المنافسة على اللقب ليس ما نريده ولكن هذه هي كرة القدم".

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وأضاف "نحن في الدوري الإنجليزي وعليك أن تلعب بشكل أفضل للفوز بالمباريات".

وتابع "ندرك أننا في معركة لنكون في أعلى الجدول قدر الإمكان ورأينا نتائج أخرى في بعض الأحيان تسير كما لا نتوقعها".

وشدد المدرب النرويجي "نحن نعلم أننا في معركة وعلينا أن نحصد كل نقطة ممكنة".

ويستعد يونايتد لمواجهة جاره سيتي في دربي مانشستر يوم الأحد، في مباراة تساوي 6 نقاط، فالفارق بينهما في الصدارة وصل إلى 14 نقطة.

وأوضح سولشاير "بالطبع هناك المزيد من الحماس عندما يكون هناك مباراة دربي".

وواصل "الإحباط أو خيبة الأمل أو الشعور بالأسف بسبب التعادل مع كريستال بالاس، سيكون الحافز والإلهام للمباراة التالية".

وأتم "حين تلعب مباراة الدربي فأنت تعلم أن هذا يعني الكثير بالنسبة لنا وهذا يعني الكثير للجماهير، وسنقدم كل شيء".

مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير
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