فيتا كلوب لـ في الجول: الجميع جاهز لـ الأهلي ولا يوجد إصابات

الخميس، 04 مارس 2021 - 11:11

كتب : محمد عبد العظيم

علي معلول - الأهلي - فيتا كلوب

شدد ديبا يفيس مدير الكرة ورئيس بعثة نادي فيتا كلوب الكونغولي على عدم وجود إصابات قبل لقاء الأهلي.

ويستعد الأهلي للقاء فيتا كلوب في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً.

وقال يفيس في تصريحات لـ FilGoal.com: "الفريق بخير والجميع جاهز لمباراة الأهلي ولا يوجد إصابات".

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وأضاف "المعنويات مرتفعة في معسكر الفريق ونسعى لتحقيق نتيجة مرضية".

وأتم "الأهلي فريق كبير ونحترمه ونستعد للمباراة بكل إمكانياتنا".

وينفرد سيمبا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده فيتا كلوب في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا المريخ دون نقاط.

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فيتا كلوب الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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