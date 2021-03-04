موعد مباريات اليوم الخميس 4 مارس 2021.. ليفربول ضد تشيلسي

تستأنف مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي بقمة ليفربول ضد تشيلسي في صراع المراكز الأربعة الأولى.

كما تختتم منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في انتظار منافس برشلونة في النهائي.

لمعرفة مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

يستضيف غزل المحلة فريق البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري في الثالثة عصرا.

وتقام ثلاث مباريات من الدوري الإنجليزي، إذ يلعب فولام ضد توتنام، ويستضيف وست بروميتش فريق إيفرتون في الثامنة مساء.

وتختتم مباريات الدوري الإنجليزي اليوم بقمة ليفربول ضد تشيلسي في العاشرة والربع مساء.

وفي الدوري الإيطالي يحل إنتر ضيفا على بارما ضمن مباريات الجولة 25 في العاشرة إلا ربع مساء من أجل اتساع الفارق.

أما في كأس ملك إسبانيا فيستضيف ليفانتي فريق أتليتك بلباو في العاشرة مساء في إياب نصف النهائي، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويتأهل الفائز لمواجهة برشلونة في المباراة النهائية.