هندرسون ينقذ مانشستر يونايتد من الخسارة أمام كريستال بالاس

فشل مانشستر يونايتد في الفوز على كريستال بالاس، واكتفى بالتعادل السلبي.

وتعادل مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ51 في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة الـ34 في المركز الـ13.

التشكيل

أوليه جونر سولشاير اختار البدء بـ دين هيندرسون في حراسة المرمى في ظل غياب ديفيد دي خيا.

في المقابل، بدأ روي هودجسون بـ كريستيان بنتيكي في الهجوم وحيدا.

وصف المباراة

كريستال بالاس كاد يتقدم في الدقيقة الـ15 بعد خطأ دفاعي، فشل أنروس تاونسند في استغلاله.

وكان رد مانشستر يونايتد أكثر خطورة في الدقيقة الـ19 من عرضية، قابلها ماركوس راشفورد بتصويبة مباشرة بجوار القائم.

الشوط الثاني

تدخل هوجدسون في الدقيقة الـ59 وشارك جاريو ريدفالد بدلا من جيمس مكارثي.

ومع مرور الوقت استمر اللعب السلبي. وكاد جرينوود يسجل في الدقيقة الـ81 من تصويبة مرت فوق المرمى.

في المقابل كانت أخطر فرص اللقاء في الدقيقة الـ86 حين انفرد البديل جيفري شلوب تماما بالمرمى من داخل الست ياردات وسدد، لكن هندرسون تألق وتصدى لها، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ51 في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة الـ34 في المركز الـ13.