الهلال السوداني: نحترم حمادة صدقي.. هذا ما حدث

الخميس، 04 مارس 2021 - 00:22

كتب : FilGoal

حمادة صدقي

شدد رامي كمال عضو لجنة التطبيع بنادي الهلال السوداني، على احترام النادي لمدربه السابق حمادة صدقي، مستبعدا أن يكون حضوره للسودان واعتذار النادي عن عدم الإتمام معه "مقلب".

وقال كمال لأون تايم سبورتس "نحترم حمادة صدقي، مدرب كبير وله احترامه. كان جزءا من خياراتنا لتولي تدريب الفريق بعد رحيل المدرب زوران مانولوفيتش بسبب سوء النتائج".

وأردف "حمادة صدقي كان ضمن الاختيارات لأنه مدرب عربي وقريب من الفريق".

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وأكمل "الأحداث تسارعت والجماهير رفضت فكرة التعاقد مع صدقي، وتقابلت معه واعتذرت له. في الأندية الكبرى الجماهير يكون لها تأثير. صدقي تفهم الأمر تماما".

وأتم "حدث تواصل مع الرئيس الفخري للنادي تركي آل الشيخ وتم توفير مرشحين لتولي تدريب الفريق. أقربهم المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو"

وكان حمادة صدقي قد تولى قيادة الهلال السوداني الموسم الماضي ورحل قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعادت المفاوضات بين الطرفين في الأيام الماضية، ليترك حمادة صدقي تدريب الإنتاج الحربي ويسافر إلى السودان.

قبل أن يتراجع النادي السوداني عن إتمام التعاقد. (طالع التفاصيل)

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن بلوزداد متذيل الترتيب.

أما صنداونز فيتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من المباراتين ويليه مازيمبي في المركز الثاني برصيد نقطتين.

الهلال السوداني حمادة صدقي
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