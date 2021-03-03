بعثة الزمالك تصل تونس.. واحتفال بشيكابالا الغائب

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 23:21

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - وادي دجلة

وصلت بعثة الفريق الأول للزمالك إلى مطار قرطاج في تونس مساء اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الترجي السبت المقبل.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في ملعب رادس لملاقاته في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

واستغل جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رحلة الطيران وقام بمشاهدة عددا من مباريات الترجي لدراستها.

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وأحضر طاقم الطائرة التي أقلت بعثة الزمالك كيكة للاحتفال بعيد ميلاد قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي يحل بعد يومين.

وذلك على الرغم من غياب شيكابالا عن السفر بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وحصد الزمالك نقطتين من أول مباراتين خاضهما في دوري أبطال إفريقيا فيما يتصدر الترجي المجموعة بأربع نقاط.

الزمالك شيكابالا الترجي في إفريقيا
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