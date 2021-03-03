أستون فيلا يخسر بمشاركة المحمدي..وتعثر جديد لليستر

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 22:25

كتب : FilGoal

أستون فيلا وشيفيلد يونايتد

خسر أستون فيلا أمام منافسه شيفيلد يونايتد اليوم الأربعاء بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما.

والتقى الفريقان في ملعب برامال لين في الجولة 29 والمقدمة من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد ديفيد ماكجولدريك في الدقيقة 30.

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وشهدت المباراة مشاركة أحمد المحمدي فيها مع أستون فيلا بشكل كامل، فيما بقى محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء.

كما شهدت المباراة طرد مباشر لفيل جاجيلكا لاعب شيفيلد في الدقيقة 55 بعد مراجعة تقنية الفيديو وتحويل البطاقة الصفراء لحمراء بعد منعه لانفراد.

بتلك النتيجة وصل رصيد شيفيلد إلى 14 نقطة يحتل بهم المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 39 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

بيرنلي X ليستر

وفي ملعب تيرف مور وفي إطار ذات الجولة تعثر ليستر سيتي مجددا ولكن بعد الهزيمة من أرسنال في المباراة السابقة تعادل اليوم مع بيرنلي بهدف لمثله.

افتتح ماتي فيدرا أهداف اللقاء في الدقيقة الرابعة.

وأدرك كيليتشي إيهيناتشو التعادل لليستر في الدقيقة 34.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليستر سيتي إلى 50 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.

فيما وصل رصيد بيرنلي لـ29 نقطة يحتل بهم المركز الـ15.

أستون فيلا شيفيلد ليستر بيرنلي
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