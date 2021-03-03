ليفربول يجيب لـ في الجول: هل يمنع صلاح من الانضمام لمنتخب مصر في معسكر مارس

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قلقه على سفر لاعبي فريقه للانضمام لمنتخبات بلادهم خلال معسكر شهر مارس المقبل في ظل تفشي فيروس كورونا.

فهل يمنع ليفربول لاعبيه بشكل عام وصلاح بشكل خاص من الانضمام لمنتخبات بلادهم؟

أجاب مات ماكان مدير المركز الإعلامي لنادي ليفربول في تصريح مقتضب لـFilGoal.com: "حديثنا كان عن الدول المتواجدة في القائمة الحمراء".

ويعني مات ماكان القائمة الحمراء بالدول التي يتفشى فيها فيروس كورونا بشدة وتمنع إنجلترا مواطنيها من السفر إليها.

وأردف "مصر ليست متواجدة حاليا في القائمة الحمراء، لذا القرار لن يطبق على صلاح".

وأتم مدير المركز الإعلامي لليفربول تصريحه "إنها القواعد المعتادة".

وقال كلوب في وقت سابق: "نحن قلقون بشأن سفر اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، نعم إنجلترا تسير في الاتجاه الصحيح بشأن الإجراءات الاحترازية ولكننا نشعر بالقلق".

وأضاف "الحصول على مزيد من المعلومات سيكون أمرا رائعا، كان الاتحاد الدولي واضحًا حين أفاد بأن الأندية يحق لها عدم السماح للاعبين بالانضمام لمنتخبات بلادهم".

وأكمل المدرب الألماني "هذا وقت لا يمكنك فيه إسعاد الجميع، الأندية تدفع للاعبين رواتبهم ولذلك يجب أن نكون نحن الأولوية الأولى".

وأتم "أعتقد أن الجميع يتفق على أنه لا يمكننا السماح للاعبين بالانضمام لمنتخبات بلادهم، ثم يتعين عليهم البقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام عند عودتهم إلى إنجلترا".

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين في ختام شهر مارس الجاري ضد كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.