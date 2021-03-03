على متن طائرة خاصة.. بعثة الزمالك تنطلق إلى تونس

غادرت بعثة نادي الزمالك، مطار القاهرة، على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران إلى تونس.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت هيئة مطار القاهرة وشركة مصر للطيران، قد حرصا على تزيين الطائرة الخاصة التي ستنقل البعثة لتونس، حيث قام طاقم الطائرة بوضع لافتات تحمل شعار الزمالك، ولافتات أخرى مدون عليها عبارة "كلنا وراك" كدعم للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.

ويرأس اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق المتجهة إلى تونس لخوض اللقاء.

الزمالك تعادل في الجولتين الأولتين لدور المجموعات بدون أهداف أمام فريقي مولودية الجزائر، ووتونجث السنغالي.

ويتدرب فريق الزمالك غدا الخميس لأول مرة في تونس، تمهيدا لخوض المباراة أمام الترجي يوم السبت.