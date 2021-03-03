طبيب الأهلي: فحص طبي يحسم موقف أفشة من مواجهة فيتا كلوب

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 16:55

كتب : FilGoal

علي معلول

قال أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي إن علي معلول اقترب من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه، ومحمد مجدي أفشة سيخضع لفحص طبي يوم الخميس لتحديد موقفه من مواجهة فيتا كلوب.

وصرح أبو عبلة عبر الموقع الرسمي: "حالة علي معلول تحسنت كثيرا، اللاعب قطع شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية".

وواصل "استجابة اللاعب أكثر من ممتازة في الاختبارات الطبية التي يخضع لها خلال هذه الفترة، معلول بات قريبا من العودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية".

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وتابع "اللاعب مستمر في تنفيذ المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي من أجل إعلان جاهزيته للمرحلة المقبلة".

وتحدث حول أفشة قائلا: "اكتفى محمد مجدي أفشة بالمشاركة في بداية مران الفريق بسبب شعوره بآلام بسيطة في الركبة".

واسترسل "أفشة خضع لأشعة يوم الثلاثاء للاطمئنان على ركبته، إذ خاض اليوم تدريبات ركض حول الملعب على هامش المران".

وأتم "من المنتظر أن يخضع اللاعب لفحص طبي يوم الخميس للاطمئنان على حالته وحسم مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمها".

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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