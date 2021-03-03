كلوب: قلقون على اللاعبين بسبب فترة التوقف الدولي المقبلة

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قلقه على لاعبيه مما قد يحدث خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، خاصة في ظل قيود السفر من وإلى الدول بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتبدأ فترة التوقف الدولي في النصف الثاني من شهر مارس الجاري، وهي الأولى منذ نوفمبر الماضي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "نحن قلقون بشأن سفر اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، نعم إنجلترا تسير في الاتجاه الصحيح بشأن الإجراءات الاحترازية ولكننا نشعر بالقلق".

وأضاف "الحصول على مزيد من المعلومات سيكون أمرا رائعا، كان الاتحاد الدولي واضحًا حين أفاد بأن الأندية يحق لها عدم السماح للاعبين بالانضمام لمنتخبات بلادهم".

وأكمل المدرب الألماني "هذا وقت لا يمكنك فيه إسعاد الجميع، الأندية تدفع للاعبين رواتبهم ولذلك يجب أن نكون نحن الأولوية الأولى".

وأتم "أعتقد أن الجميع يتفق على أنه لا يمكننا السماح للاعبين بالانضمام لمنتخبات بلادهم، ثم يتعين عليهم البقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام عند عودتهم إلى إنجلترا".

وتنتهي فترة التوقف الدولي في نهاية مارس الجاري.

وتبخرت أحلام ليفربول في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما تقهقر الفريق للمركز السادس في جدول المسابقة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

لقب وحيد يلعب عليه ليفربول في الفترة المتبقية من الموسم، وهو لقب دوري أبطال أوروبا، فقد وضع الحمر قدما في ربع النهائي بعد الفوز على لايبزيج 2-0 في ذهاب دوري الـ16 خارج ملعبهم.

مباراة الإياب تقام في ملعب أنفيلد يوم الأربعاء المقبل.