كلوب يوضح موقف أليسون وفابينيو وجوتا من المشاركة ضد تشيلسي

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول موقف الثلاثي فابينيو وأليسون بيكر وديوجو جوتا من اللحاق بمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم الخميس.

وعاد فابينيو للتدريبات بعد إصابة عضلية أبعدته عن مباريات ليفربول الـ4 الأخيرة، بينما غاب أليسون عن فوز ليفربول 2-0 على شيفيلد يونايتد مساء الأحد بسبب وفاة والده هذا الأسبوع، أما جوتا العائد من الإصابة في الركبة فغاب بسبب المرض.

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أليسون جاهز للمشاركة في مباراة تشيلسي".

وأضاف "أما فابينيو فيبدو في حالة جيدة بعد التدرب مع الفريق لكننا سنتخذ قرارنا بشأن مشاركته قبل ساعات من المباراة".

وتابع "جوتا عانى من مشكلة في معدته ثم تدرب يوم الثلاثاء لوقت قليل".

وأوضح المدرب الألماني "لقد تلقيت رسالة هذا الصباح بأنه يشعر بتحسن مرة أخرى، لذلك سنرى ما يمكننا فعله قبل المباراة".

الدولي البرتغالي يغيب عن الملاعب منذ 9 ديسمبر الماضي بسبب إصابة في الركبة.

وغاب جوتا بسبب هذه الإصابة عن 18 مباراة في كل المسابقات، لم يفز ليفربول خلال غياب مهاجم ولفرهامبتون السابق سوى في 7 مباريات، وخسر 7 مواجهات.

فاز البرتغالي بـ10 من 17 مباراة خاضها مع الحمر منذ انضمامه إلى ولفرهامبتون في الصيف، إذ سجل 9 أهداف خلال تلك الفترة.