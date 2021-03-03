قائمة الزمالك - باتشيكو يختار 22 لاعبا لمواجهة الترجي
الأربعاء، 03 مارس 2021 - 14:51
كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان
اختار البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ الزمالك، 22 لاعبا للسفر إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.
ويحل الزمالك ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد - محمد أبو جبل.
الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة - حمزة المثلوثي.
الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي - أحمد سيد "زيزو".
الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن مولودية الجزائر الثاني.
فيما يتصدر الترجي الترتيب برصيد 4 نقاط.