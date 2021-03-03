قائمة الزمالك - باتشيكو يختار 22 لاعبا لمواجهة الترجي

اختار البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ الزمالك، 22 لاعبا للسفر إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد - محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة - حمزة المثلوثي.

الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن مولودية الجزائر الثاني.

فيما يتصدر الترجي الترتيب برصيد 4 نقاط.