سولشاير يشيد بتعامل لاعبي يونايتد مع القيود المفروضة

أشاد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بالطريقة التي يتعامل بها فريقه مع الموسم الحالي وظروفه الخاصة بسبب انتشار فيروس كورونا.

انتشار الفيروس وتوقف الموسم الماضي لنحو 3 أشهر تسبب في تلاحم المباريات لكل الفرق في الموسم الحالي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سلوك اللاعبين لم يفاجئني، فنحن نعرفهم جيدًا ومتأكدون من قدرتهم على التكيف والتأقلم مع الظروف الاستثنائية".

وأضاف "لقد أثاروا إعجابي بالطريقة التي يتعاملون بها مع ظروف الموسم الحالي ووباء كورونا".

وأردف "عادة ما يحظى اللاعبون ببعض الوقت بعيدًا عن كرة القدم، مثل الذهاب إلى السينما، مقابلة الأصدقاء، تناول الطعام في المطاعم، أو حضور الحفلات، ولكن هذا لم يعد ممكنًا".

وتابع المدرب النرويجي "نحن نلعب يوم الخميس، ثم الأحد، ثم الأربعاء، ثم السبت، ولا يمكنني سوى الإشادة بهم. هذا العام هو أغرب عام عشناه طوال حياتنا".

على الرغم من ذلك يحتل يونايتد حاليًا وصافة الدوري الإنجليزي، وينافس على لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

وأوضح "لم نكن موجودين في سنوات الحرب العالمية الثانية، ولكن القيود المفروضة على الجميع تشبه إلى حد كبير القيود التي كانت مفروضة في تلك الفترة، واللاعبون تعاملوا مع الأمر بطريقة رائعة للغاية".

وتحدث سولشاير عن نتائج يونايتد المتباينة في الفترة الأخيرة بقوله "لقد استمتعنا بوجودنا في الصدارة وبالاقتراب منها، وهذه هي طبيعة المنافسة في الدوري الإنجليزي".

وأتم "لقد خضنا عددًا ضخما من المباريات، ومازلنا ننافس على الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري".