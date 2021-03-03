قائد أستون فيلا السابق: أتوقع تجديد تعاقد المحمدي

أسهب جابرييل أجبونلاهور نجم أستون فيلا السابق في الإشادة بأحمد المحمدي لاعب الفريق حاليا، وتوقع أن تقوم إدارة النادي بتجديد تعاقده.

وقال أجبونلاهور في تصريحات لموقع فوتبول إنسايدر: "مستوى المحمدي الجيد يوضح أسباب قرار أستون فيلا في التخلي عن فيدريك جيلبيرت".

وأضاف "لقد تخلى أستون فيلا عن جيلبيرت في يناير الماضي لأن لديهم بديل جيد مثل المحمدي".

المحمدي استغل غياب ماتي كاش بسبب الإصابة وظهر في التشكيل الأساسي للفيلانز في المباراتين الأخيرتين ضد ليستر سيتي وليدز يونايتد، في ظل إعارة جيلبيرت لستراسبورج حتى نهاية الموسم.

وأوضح قائد الفريق السابق "أعتقد أن أستون فيلا سيمدد عقد المحمدي، فهو جدير بالثقة".

وينتهي تعاقد لاعب سندرلاند السابق مع أستون فيلا بنهاية هذا الموسم.

وواصل أجبونلاهور الإشادة بالدولي المصري قائلا "إنه لاعب تحتاجه في فريقك، عندما يظهر في المباريات بعد غياب لا يخذلك أبدا".

ولعب المحمدي 123 مباراة بقميص أستون فيلا في جميع المسابقات منذ انتقاله من هال سيتي في صيف 2017.

في هذا الموسم ظهر المدافع البالغ من العمر 33 عاما في 11 مباراة فقط.