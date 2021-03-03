جوارديولا يتغنى بقدرات رياض محرز

تغنى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بقدرات لاعبه رياض محرز بعد تألقه في قيادة الفريق لإسقاط ولفرهامبتون بنتيجة 4-1.

محرز صنع الهدف الأول وأسهم في الهدف الثاني وتكفل بتسجيل الثالث ليستحق بجدارة لقب رجل المباراة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "محرز كان رائعا في المباريات الأخيرة. لقد لعب بشكل جيد حقا".

وأضاف "رياض محرز لاعب يرقص بالكرة على أرض الملعب. لا يخسر الكرة بسهولة. يجذب المدافعين ثم يمرر خلفهم".

وتابع "يرسل عرضيات رائعة. كنا نعرف عنه ذلك ولهذا السبب دفعنا الأموال من أجله".

وأتم المدرب الإسباني "نأمل أن يستمر رياض محرز على هذا المستوى".

وعاقب مانشستر سيتي ضيفه ولفرهامبتون على تسجيل هدف في المباراة والتعادل معه في النتيجة، ليرد عليه بتسجيل 3 أهداف متتالية وينهي المواجهة منتصرا برباعية.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز رقم 21 على التوالي في مختلف البطولات هذا الموسم.

رباعية مانشستر سيتي سجلها ديندونكر مدافع ولفرهامبتون بالخطأ في مرماه، وهدفين للبرازيلي جابريال جيسوس، وهدف للنجم الجزائري رياض محرز.

بينما سجل هدف ولفرهامبتون الوحيد المدافع كونور كوادي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 65 في الصدارة بفارق 15 نقطة عن مانشستر يونايتد.

بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 34 في المركز الـ12.