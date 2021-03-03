إنبي: ندرس كيفية تدبير قيمة التعاقد نهائيا مع كريم فؤاد

أوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي موقف النادي من ضم كريم فؤاد والذي يلعب لصفوف الفريق مُعارا من النجوم.

كريم فؤاد النادي : إنبـي إنبـي

وقال عبد الناصر: "مجلس الإدارة يدرس كيفية تدبير مبلغ التعاقد لأن المبلغ كبير على النادي".

وتابع عبر قناة "MBC مصر": "الرقم ليس كبيرا على لاعب بقيمة كريم فؤاد، لكن الأموال ليست متوفرة وهو ما يدرسه المجلس في الوقت الحالي".

وكان محمد الطويلة رئيس نادي النجوم قد أشار سابقا لـ FilGoal.com قائلا: "يوجد بند في تعاقدنا مع إنبي، الأولوية للبيع ستكون للفريق البترولي مقابل 15 مليون جنيه".

وأضاف "في حال عدم دفع إنبي لهذا المبلغ، سيكون من حقنا بيع اللاعب لأي ناد يرغب في شرائه".

كريم فؤاد، الذي يلعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، صاحب الـ21 عاما يلعب في إنبي لثاني موسم على التوالي معارا من النجوم.

وخاض كريم فؤاد مع إنبي 37 مباراة في كل البطولات صنع خلالهم خمسة أهداف ولم يسجل أهدافا مع الفريق البترولي حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يترقب موقف إنبي، الذي يمتلك أحقية شرائه، ولكن ما يقوي موقف الأهلي في إنجاز الصفقة هو حصوله على رغبة اللاعب، حسبما علم FilGoal.com.

وبالتالي ينتظر الأهلي موقف إنبي في مفاوضاته من النجوم، قبل التحرك لإتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)