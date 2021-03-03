مصدر بـ الهلال يكشف لـ في الجول: سبب عدم التعاقد مع حمادة صدقي.. والأقرب لقيادة الفريق

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 10:19

كتب : بسام أبو بكر محمد عبد العظيم

حمادة صدقي - الهلال السوداني

ارتبط اسم حمادة صدقي المدير الفني المصري لقيادة الهلال السوداني بعد رحيله عن الإنتاج الحربي، قبل أن تتغير وجهة النادي السوداني لمدرب آخر.

وكشف مصدر من الهلال لـ FilGoal.com: "بالفعل اسم حمادة صدقي كان مطروحا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأوضح "أثار ترشيحه غضب لبعض الجماهير والمسؤولين أيضا في النادي، والذين رفضوا عودته مرة أخرى بعد ترك الفريق في فترة حرجة الموسم الماضي".

أخبار متعلقة
مصدر بـ الهلال السوداني لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حمادة صدقي.. هدفنا دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا – الهلال يحصد نقطته الأولى بالتعادل مع مازيمبي في إفريقيا – صن داونز يهزم الهلال.. وهوريا يفوز على بترو أتلتيكو الهلال يقيل لوتشيسكو ويعوضه بصاحب إنجاز البرازيل التاريخي

وكان حمادة صدقي قد تولى قيادة الهلال السوداني الموسم الماضي ورحل قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع مصدر الهلال "رفضت الأغلبية عودة صدقي من جديد بسبب موقف الموسم الماضي، وقررت لجنة التطبيع برئاسة هشام سوباط التفاوض مع مدرب آخر".

* لجنة التطبيع في السودان هي اللجنة المؤقتة لإدارة النادي

وعن المدرب المقبل قال: "ريكاردو فورمسينيو مساعد جوزيه مورينيو هو الأقرب لقيادة الفريق حتى الآن".

وأضاف "لدينا اتفاق مبدئي معه وننتظر الموافقة النهائية وإن حدث ذلك سيتم الإعلان بشكل رسمي اليوم الأربعاء".

واختتم تصريحاته "لدينا اثنان من المدربين الكبار الآخرين مرشحين لقيادة الفريق بقوة ولدينا موافقتهما".

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن بلوزداد متذيل الترتيب.

أما صنداونز فيتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من المباراتين ويليه مازيمبي في المركز الثاني برصيد نقطتين.

الهلال السوداني في إفريقيا حمادة صدقي جوزيه مورينيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: تشالهان أوجلو يقترب من التجديد لـ ميلان 6 دقيقة | الدوري الإيطالي
إنبي: ندرس كيفية تدبير قيمة التعاقد نهائيا مع كريم فؤاد 16 دقيقة | الدوري المصري
موراتا: لم أشعر بتحسن لكن يجب أن أكون تحت تصرف الفريق 29 دقيقة | الدوري الإيطالي
فرج عامر: اتحاد الكرة يتلذذ بتعذيب بعض الأندية.. وأخطاء التحكيم ضد سموحة مقصودة 30 دقيقة | الدوري المصري
بيرلو: أتمنى لو لدي المزيد من الخيارات على مقاعد البدلاء 39 دقيقة | الدوري الإيطالي
مصدر بـ الهلال يكشف لـ في الجول: سبب عدم التعاقد مع حمادة صدقي.. والأقرب لقيادة الفريق 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات الأربعاء 3 مارس 2021.. برشلونة وأمل كأس الملك ودوري إنجليزي وإيطالي 55 دقيقة | الدوري الإسباني
الفوز الـ21 على التوالي.. مانشستر سيتي يعاقب ولفرهامبتون برباعية 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 2 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 3 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 4 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا
قد ينال إعجابك