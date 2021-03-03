الفوز الـ21 على التوالي.. مانشستر سيتي يعاقب ولفرهامبتون برباعية

واصل مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على ولفرهامبتون برباعية مقابل هدف، في المباراة المقدمة من الجولة الـ29 للمسابقة.

وعاقب مانشستر سيتي ضيفه ولفرهامبتون على تسجيل هدف في المباراة والتعادل معه في النتيجة، ليرد عليه بتسجيل 3 أهداف متتالية وينهي المواجهة منتصرا برباعية.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز رقم 21 على التوالي في مختلف البطولات هذا الموسم.

رباعية مانشستر سيتي سجلها ديندونكر مدافع ولفرهامبتون بالخطأ في مرماه، وهدفين للبرازيلي جابريال جيسوس، وهدف للنجم الجزائري رياض محرز.

بينما سجل هدف ولفرهامبتون الوحيد المدافع كوادي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 65 في الصدارة بفارق 15 نقطة عن مانشستر يونايتد.

بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 34 في المركز الـ12.

وصف المباراة

ضغط مانشستر سيتي من البداية وأهدر رحيم ستيرلينج هدف التقدم في الدقيقة 6 بعدما انفرد بمرمى روي باتريشيو.

لكن محرز الذي كان نجم اللقاء نجح في اختراق دفاع ولفرهامبتون وأرسل عرضية قوية حولها المدافع ديندونكر نحو شباك فريقه بالخطأ مسجلا الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 15.

وسجل إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي هدفا ثانيا في الدقيقة 45 بضربة رأسية، لكن الحكم ألغاه بعد العودة للفيديو ووجوده في حالة تسلل.

في الشوط الثاني واصل مانشستر سيتي الهجوم على مرمى ولفرهامبتون وأهدر كيفين دي بروين فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وعلى عكس سير اللعب نجح ولفرهامبتون في تسجيل التعادل في الدقيقة 61 بضربة رأسية من المدافع كونور كوادي بعد ركلة حرة مباشرة نفذها جواو موتينيو.

عقاب مانشستر سيتي

وهنا بدأ مانشستر سيتي معاقبة ولفرهامبتون على تسجيله هدفا في مرماه.

وضغط مانشستر سيتي بكل قوة وصنع وابل من الهجمات على مرمى الحارس البرتغالي باتريشيو.

لينجح جابريال جيسوس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80 بعد متابعة لعرضية كايل ووكر.

ثم أضاف رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة 91 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يمين الحارس.

وأكمل جيسوس الرباعية في الدقيقة 93 بمتابعة لتسديدة إليكاي جوندوجان الذي سدد كرة قوية أعادها الحارس أمام المهاجم البرازيلي ليضعها في الشباك.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي برباعية مقابل هدف.