يوفنتوس يهزم سبيزيا بثلاثية ويصعد إلى المركز الثالث

تغلب يوفنتوس على سبيزيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباراة الجولة 25 من الدوري الإيطالي لينفرد بالمركز الثالث.

ورغم انتهاء الشوط الأول سلبيا، افتتح ألفارو موراتا التسجيل في الدقيقة 62 قبل أن يضيف فيديريكو كييزا الهدف الثاني في الدقيقة 71 ويختتم كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 89.

وبات كريستيانو رونالدو أول لاعب يبلغ حاجز الـ20 هدفا في آخر 12 موسما من اِلدوريات الخمسة الكبرى.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن إنتر المتصدر و3 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني، بينما سبيزيا تجمد رصيده عند 25 نقطة.

شهد الشوط الأول تكافئا من الفريقين من ناحية السيطرة على الكرة لكن دون فاعلية من سبيزيا.

وفشل يوفنتوس في افتتاح أهدافه بعد 11 تسديدة في الشوط الأول بينهم 4 على المرمى.

ورغم سيطرة سبيزيا على الكرة بشكل أكبر من يوفنتوس لكن فاعلية البيانكونيري كانت أكبر على المرمى.

ونجح يوفنتوس في تسجيل 3 أهداف من 7 تسديدات في الشوط الثاني بينهم 5 على المرمى.

وافتتح ألفارو موراتا التسجيل في الدقيقة 62 قبل أن يتم مراجعة الكرة من تقنية الفيديو واحتسابها لعدم وجود تسلل.

وبعد أقل من 10 دقائق نجح كييزا في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 71.

وفي الدقيقة 89 نجح رونالدو في تسجيل الهدف الثالث ورفع رصيده إلى 20 هدفا في صدارة هدافي الدوري.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة أمام لاتسيو يوم السبت ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

ويبتعد يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي بـ 7 نقاط عن إنتر المتصدر.