كاف يسمح لوسائل الإعلام بحضور الجمعية العمومية في المغرب

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 22:57

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

سمح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بحضور الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة لفاعليات الجمعية العمومية الثالثة والأربعين والتي تقام في المغرب.

وكان الاتحاد الإفريقي قرر عدم السماح لوسائل الإعلام لحضور فاعليات الجمعية العمومية.

وبعد مشاورات مع الاتحاد المغربي لكرة القدم قرر (كاف) حضور وسائل الإعلام، ولكن بعدد محدود.

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على أن تكون نسبة الحضور 30% لوسائل الإعلام المغربية مقابل 70% لوسائل الإعلام الأجنبية.

وتقام انتخابات رئاسة كاف على هامش فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد القاري، يوم 12 مارس الجاري في المغرب، ويتنافس فيها الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، والموريتاني أحمد ولد يحيى، والسنغالي أوجاستين سينجور، الإيفواري جاك أنوما.

ويخلف أحد المرشحين الأربعة، الملغاشي أحمد أحمد، الذي تم إيقافه من قبل فيفا، قبل أن تعيده المحكمة الرياضية لمنصبه، إلا أن المجلس التنفيذي لـ كاف رفض ترشحه على منصب رئاسة الاتحاد مرة أخرى.

الاتحاد الإفريقي
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