أندي كول: يونايتد لن يستطيع ضم هالاند بسبب عدم الفوز ببطولات

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 22:57

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - دورتموند - شالكه

يؤمن أندي كول مهاجم مانشستر يونايتد السابق أن ناديه لن يستطيع ضم إرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند بسبب عدم فوزه بالبطولات.

وقال أندي كول لصحيفة "ميرور" الإنجليزية اليوم الثلاثاء: "لضم تلك النوعية من اللاعبين، هالاند على سبيل المثال يجب أن تغريهم بشيء ما".

وأوضح "يجب أن تغريهم بإمكانية الفوز ببطولة أو أنك ستفوز بالبطولات خلال عام، فهؤلاء اللاعبين لديهم خيارات أخرى مثل مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وريال مدريد وربما برشلونة".

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وأكمل "إن كنت تلعب وأمامك كل تلك الاختيارات، أين يقع يونايتد بين هؤلاء؟ حتى مع حبي للنادي لكنه لن يستطيع الاعتماد على اسمه فقط".

وأتم أندي كول "الأمر ليس مشابه عندما انتقلت ليونايتد يجب أن نتحلى بالأمانة، في السابق كان الكل يريد الانتقال ليونايتد لكن الآن في عام 2021 هل الكل يود الانضمام له؟ لست واثقا في ذلك".

ويتألق هالاند مع بروسيا دورتموند وسجل 27 هدفا وصنع ثمانية خلال 26 مباراة مع الفريق الألماني في كل البطولات خلال الموسم الجاري.

هالاند مانشستر يونايتد أندي كول
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