الزمالك يتفق على موعد تدريباته في تونس استعدادا للترجي

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 22:52

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

اتفق محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك وحمادة الدالي إداري الفريق الموجودان حاليا في تونس على موعد تدريبات الفريق.

وتغادر بعثة الزمالك إلى تونس مساء غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الترجي فريق الزمالك مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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واتفق الثنائي الممثل للزمالك في تونس على خوض الفريق مرانا في الخامسة بالملعب الفرعي لاستاد رادس مساء الخميس.

بينما يخوض الفريق مرانه الرئيسي على استاد راس المستضيف للمباراة يوم الجمعة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادل أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

بينما الترجي في الصدارة بـ 4 نقاط فقط ويحتاج الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية ذهابا وإيابا في طريق التأهل لربع النهائي.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

دوري أبطال إفريقيا الزمالك الترجي
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