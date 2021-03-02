انتهت - سيتي (4)-(1) ولفرهامبتون
الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 21:30
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وولفرهامبتون المقدمة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي والتي تقام في ملعب الاتحاد.
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ق 90: جوووووول محرز والثالث
ق 80: جوووووووووول جيسوس والثاني
ق 61: جووووووول التعادل عن طريق كوادي
ق 50: دي بروين يهدر الثاني
ق 45: هدف ثاني ملغي عن طريق لابورت
ق 15: جوووول محرز والأول
ق 6: ستيرلينج يهدر التقدم
انطلاق المباراة