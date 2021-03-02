انتهت - سيتي (4)-(1) ولفرهامبتون

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 21:30

كتب : FilGoal

روبن دياز وكيفن دي بروين - مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وولفرهامبتون المقدمة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي والتي تقام في ملعب الاتحاد.

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ق 90: جوووووول محرز والثالث

ق 80: جوووووووووول جيسوس والثاني

ق 61: جووووووول التعادل عن طريق كوادي

ق 50: دي بروين يهدر الثاني

ق 45: هدف ثاني ملغي عن طريق لابورت

ق 15: جوووول محرز والأول

ق 6: ستيرلينج يهدر التقدم

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي ولفرهامبتون
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