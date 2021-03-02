مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: حكم أشيمبونج متوقع.. سنطعن بعد وصول الحيثيات

أكد مصدر بنادي الزمالك، وصول حكم بأحقية محترفه الغاني السابق بنيامين أشيمبونج في الحصول على مليون دولار، أو إيقاف النادي من الانتقالات إذا لم يدفع قبل 30 مارس.

ولكن المصدر أكد لـ FilGoal.com: "الحكم متوقع، هذه أول درجة من درجات التقاضي".

وأوضح "لقد عقدنا تسوية من اللاعب. الحكم الذي وصل النادي من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وشدد "سنطلب حيثيات الحكم، ونطعن عليه وبالتالي يتوقف الحكم. ننتظر حكم المحكمة الرياضية في الأمر".

وأوضح خطاب لجنة الانضباط الذي وصل للأطراف المعنية في الأول من مارس، أن نادي الزمالك أمامه 30 يوما لدفع المبلغ، وفي حال عدم الدفع سيتم منعه من الانتقالات حتى الدفع.

وكانت المحكمة الرياضية قد حكمت لأتشيمبونج بـ 1.1 مليون دولار بعد أن قضت بأن اللاعب الغاني "تم إجباره" على فسخ عقده.

من جانبه، علق أشيمبونج لـ BBC Sport Africa: "أشعر الآن بشعور رائع، لقد تم إنصافي للمرة الثانية. الحقيقة ظهرت في النهاية".

وأتم أتشيمبونج: "الآن آمل أن يطبق الزمالك القرار ويدفع بأقصى سرعة، أنا سعيد للغاية".

أشيمبونج انضم لنادي الزمالك عام 2017 قادما من الداخلية. لعب معهم لموسم واحد فقط، وسجل هدفين في 6 مباريات، والهدفين كانا في مباراة واحدة أمام الاتحاد السكندري.

الغاني رحل عن الزمالك بعد ذلك إلى بتروجت معارا. ثم من الزمالك إلى الشمال القطري بشكل نهائي.