مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: حكم أشيمبونج متوقع.. سنطعن بعد وصول الحيثيات

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 20:13

كتب : FilGoal

أشيمبونج

أكد مصدر بنادي الزمالك، وصول حكم بأحقية محترفه الغاني السابق بنيامين أشيمبونج في الحصول على مليون دولار، أو إيقاف النادي من الانتقالات إذا لم يدفع قبل 30 مارس.

ولكن المصدر أكد لـ FilGoal.com: "الحكم متوقع، هذه أول درجة من درجات التقاضي".

وأوضح "لقد عقدنا تسوية من اللاعب. الحكم الذي وصل النادي من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

أخبار متعلقة
بي بي سي: فيفا يقرر منع الزمالك من الانتقالات إذا لم يدفع مليون دولار لـ أشيمبونج قبل 30 مارس 4 رسائل من أشرف قاسم للاعبي الزمالك ووعد بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية

وشدد "سنطلب حيثيات الحكم، ونطعن عليه وبالتالي يتوقف الحكم. ننتظر حكم المحكمة الرياضية في الأمر".

وأوضح خطاب لجنة الانضباط الذي وصل للأطراف المعنية في الأول من مارس، أن نادي الزمالك أمامه 30 يوما لدفع المبلغ، وفي حال عدم الدفع سيتم منعه من الانتقالات حتى الدفع.

وكانت المحكمة الرياضية قد حكمت لأتشيمبونج بـ 1.1 مليون دولار بعد أن قضت بأن اللاعب الغاني "تم إجباره" على فسخ عقده.

من جانبه، علق أشيمبونج لـ BBC Sport Africa: "أشعر الآن بشعور رائع، لقد تم إنصافي للمرة الثانية. الحقيقة ظهرت في النهاية".

وأتم أتشيمبونج: "الآن آمل أن يطبق الزمالك القرار ويدفع بأقصى سرعة، أنا سعيد للغاية".

أشيمبونج انضم لنادي الزمالك عام 2017 قادما من الداخلية. لعب معهم لموسم واحد فقط، وسجل هدفين في 6 مباريات، والهدفين كانا في مباراة واحدة أمام الاتحاد السكندري.

الغاني رحل عن الزمالك بعد ذلك إلى بتروجت معارا. ثم من الزمالك إلى الشمال القطري بشكل نهائي.

بنيامين أشيمبونج الزمالك فيفا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي لـ في الجول: تحمل المسحات أمر مرهق ماديا.. نتمنى من اتحاد الكرة احترام خطاب الخماسية 3 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – محرز ودي بروين وسترلينج أساسيون ضد ولفرهامبتون 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسوان لـ في الجول: اجتماع للرد على اتحاد الكرة.. لا نملك المال لعمل مسحة لكل مباراة 9 دقيقة | الدوري المصري
أبناء المصري يفكون عقدة بيراميدز أمامه.. واشتعال صراع المربع الذهبي 18 دقيقة | الدوري المصري
سموحة لـ في الجول: قرار اتحاد الكرة "شرط إذعان".. معترض ولكن "البحر أمامكم والعدو خلفكم" 19 دقيقة | الدوري المصري
المقاصة لـ في الجول: نرفض قرار اتحاد الكرة.. وسنلعب دون الخضوع لمسحات 24 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي لـ في الجول: استفدنا من معسكر السخنة.. ونقبل سياسة الدور في حالة واحدة 35 دقيقة | الدوري المصري
مدرب المقاصة: نقطة بطعم الهزيمة ضد المقاولون.. عانينا من الاستعجال 49 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك