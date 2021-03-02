جوارديولا: الفوز بالمباريات الـ3 المقبلة = خطوة مذهلة نحو لقب الدوري

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن الفوز بالمباريات الثلاثة المقبلة للفريق في الدوري الإنجليزي سيقرب السماوي للقب بشكل كبير.

ويستضيف سيتي منافسه ولفرهامبتون يوم الثلاثاء، ويستقبل منافسه المباشر مانشستر يونايتد الأحد المقبل في مباراة تساوي 6 نقاط، ثم يواجه ساوثامبتون في الأسبوع التالي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نريد الاستمرار في الانتصارات والفوز بالمباريات".

وأضاف "لا نريد أن نتوقف عن الانتصارات. ونحن نعلم مدى أهمية المباريات الـ3 ضد ولفرهامبتون ويونايتد وساوثامبتون. إذا كنا قادرين على القيام بما نريد القيام به، فسنقوم بخطوة مذهلة نحو اللقب".

سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن ملاحقه يونايتد، مع تبقي 12 جولة حتى نهاية الموسم.

وبالحديث عن لقاء الذئاب، أوضح "نحن نعرف بالتحديد نوعية المباريات التي علينا أن نلعبها، يجب أن نتحلى بالحماس والهدوء في نفس الوقت، ولفرهامبتون لديه الطموح والصبر لمعاقبتك".

وأتم "يجب أن نكون أذكياء جدا لأن مواجهتهم كانت صعبة مؤخرا، ولفرهامبتون يملك لاعبين جيدين ولذلك لن تكون هذه المباراة استثناء".

وولفرهامبتون انتصر على سيتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا، لكنه خسر أمام السماوي في لقاء الدور الأول هذا الموسم.