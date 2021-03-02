إبراهيموفيتش يتحدث عن إيجاد فرصة عمل عقب اعتزاله.. ويرد على ليبرون جيمس

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 16:14

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

تحدث السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي عن مشاركته في مهرجان سانريمو الغنائي في إيطاليا.

ويقام مهرجان سانريمو في نسخته رقم 71 بدءا من الثاني من مارس وحتى السادس من نفس الشهر،

وقال إبراهيموفيتش في المؤتمر الصحفي للحفل: "من السهل أن تسجل أهدافا، أنا أعرف أنني في أيد أمينة مع أماديوس وفيوريلو (مقدمي الحفل)، ولا أعرف ماذا ينتظرني لكن لست قلقا".

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وأضاف "إذا ارتكبت خطئًا، لن يحكم عليّ أحد، إذا قدمت شيئا جيدا سأكون قد وجدت عملا عقب اعتزالي".

وأردف "أنا متحمس، لكن لا أعرف ماذا يحدث لكن بالطبع سأحظى بالمرح".

وواصل "هناك سبب لطلب أماديوس حضوري وهو لأنه يريد كسر أرقاما قياسية، وأن أقدم نفسي".

ورد إبراهيموفيتش الحديث عن إصابته وهل تؤثر على حضوره الحفل "عانيت من إصابة صغيرة، لكن سأفعل كل شيء، لن يتغير مواعيد المهرجان، وأنا متاح من أجل أماديوس".

إبراهيموفيتش يغيب بسبب الإصابة عن ميلان لمدة أسبوعين، ومن المتوقع أن يغيب عن لقاء الذهاب ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وتطرق السويدي للحديث عن رد ليبرون جيمس عليه قائلا: "تلك رسالتي، الرياضيون عليهم أن يظل رياضيين ونفس الأمر لرجال السياسة".

"العنصرية والسياسية شيئان مختلفان، الرياضيون يوحدون العالم، والسياسيون يفرقون العالم".

"مرحبا بالجميع، نفعل ما نفعله لنتحد، ولا نفعل باقي الأشياء لأننا لسنا جيدين فيها، حتى في السياسية".

وكان ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكية قد رد على تصريحات سابقة للسويدي موضحا "إنه يعظ الناس". (طالع التفاصيل)

زلاتان إبراهيموفيتش مهرجان سانريمو
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